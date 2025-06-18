استقرار أسعار الذهب مع ترقّب قرارات الفيدرالي وتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع حالة ترقّب تسود الأسواق العالمية قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية 3388.04 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:41 صباحًا بتوقيت غرينتش، دون تغير يُذكر عن تداولات الجلسة السابقة. كما حافظت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على استقرارها عند 3406.50 دولارًا للأوقية.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى:

الفضة: تراجعت بنسبة 0.1% إلى 37.22 دولارًا للأوقية.

البلاتين: ارتفع بنسبة 0.3% إلى 1266.04 دولارًا.

البلاديوم: زاد بنسبة 0.3% إلى 1054.63 دولارًا.

خلفية السوق:

يراقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الأسبوع، بحثًا عن أي إشارات تتعلق بتوقيت خفض أسعار الفائدة، في وقت تظل فيه أسعار الذهب حساسة للتحركات في عائدات الدولار والسندات الأمريكية.

كما تشكل الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصةً بعد التصعيد بين إيران وإسرائيل، عاملًا داعمًا نسبيًا للذهب كملاذ آمن، ما حافظ على استقراره رغم بعض الضغوط الاقتصادية.

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