أسواق محافظة ينبع تستقبل بواكير رُطب النخيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبلت أسواق محافظة ينبع بواكير الرُطب بمختلف أنواعه، القادمة من مزارع ينبع النخل وقراها، حيث يشهد سوق التمور بالمحافظة حراكًا نشطًا مع بداية موسم الجني في مزارع النخيل.

ويبدأ المزاد اليومي في السوق بعد صلاة العصر، ويستمر حتى نفاد الكميات المعروضة، وتُعد أنواع اللونة، والربيعة، والبرني، والروثانة من أبرز الأصناف المطروحة حاليًا بالسوق.

وأوضح “الدلال” نايف الرفاعي أن سوق التمور في ينبع بدأ منذ عدة أيام في استقبال بواكير الرُطب المتنوعة، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف باختلاف النوع والجودة، وتتراوح بين 10 و50 ريالًا للصندوق الواحد.

وأشار إلى أن السوق يشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين، لاسيما خلال ساعات المزاد، حيث يحرص الكثيرون على شراء كميات من الرطب الطازج.

وعبر أحد مرتادي السوق، عبد الله الجهني، عن إعجابه بالإقبال الذي شهده السوق هذا العام مع بداية نزول الرُطب، مؤكدًا تنوع المعروض وجودته.

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