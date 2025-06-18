شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 فى قطر عيار 18 بـ297.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر396.25 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 396.25 ريال

عيار 22 سجل 363.25 ريال

عيار 21 سجل 346.75 ريال

عيار 18 سجل 297.25 ريال

عيار 14 سجل 231.25 ريال

عيار 12 سجل 198.00 ريال

الاونصة 12324.25 ريال

الجنيه الذهب 2773.75 ريال

الأونصة بالدولار 3379.56 دولار



واستطاع الذهب أن يثبت أقدامه فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير هو القائم حتى الآن وقد نشهد اختراق للقمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسعار الذهب ناتجة من الصراع بين إيران والكيان الصهيوني بعد الهجمات المتبادلة التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي واستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، و يمثل هذا الصراع تصعيدًا متجددًا في التوترات بين دول الشرق الأوسط، وأثار مخاوف من تورط المزيد من القوى الإقليمية.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم امس الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وتتحرك أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا حول مستوى 3400 دولار"، وفقا لما نشره موقع investing.