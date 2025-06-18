شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تسليم أراضى بيت الوطن بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة العبور الجديدة، مواعيد بدء تسليم 136 قطعة أرض سكنية "أكثر تميزاً" بالحي 39 "منطقة 2600 فدان" سابقاً والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن بالمدينة، وذلك اعتباراَ من يوم الأحد 22/6/2025، وحتى يوم الثلاثاء 5/8/2025، وفقاً للمقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من مسلسل 1 : مسلسل 6، القطعتين 2 – 16، بلوك 26005، والقطعة 10، بلوك 26006، والقطعة 18 بلوك 26027، والقطعة 8 بلوك 26028، يوم الأحد 22/6/2025، والقطعة 42 بلوك 26028، والقطعة 7 بلوك 26029، والقطعة 9 بلوك 26030، والقطعة 3 بلوك 36033، والقطعة 10 بلوك 26034، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع 6 – 19 – 22 بلوك 26035، والقطعة 34 بلوك 26036، والقطعة 12 بلوك 26037، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطعتين 27 – 31 بلوك 26037، والقطعة 6 بلوك 26038، والقطعة 7 بلوك 26039، والقطعة 6 بلوك 26042، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطعة 7 بلوك 26043، والقطع 13 – 21 – 32 بلوك 26044، والقطعة 3 بلوك 26046، يوم الأحد 29/6/2025، والقطعتين 14 – 27 بلوك 26046، والقطعة 17 بلوك 26047، والقطعتين 3 – 11 بلوك 26048، يوم الإثنين 30/6/2025، والقطعة 17 بلوك 26049، والقطعتين 2 – 25 بلوك 26050، والقطعتين 7 – 8 بلوك 26051، يوم الثلاثاء 1/7/2025، والقطعة 9 بلوك 26051، والقطع 2 – 5 – 15 – 17 بلوك 26052، يوم الأربعاء 2/7/2025.



وقال: سيتم تسليم القطع 15 – 20 - 25 – 28 – 33 بلوك 26053، يوم الأحد 6/7/2025، والقطعة 34 بلوك 26053، والقطع 1 – 4 – 5 – 6 بلوك 26054، يوم الإثنين 7/7/2025، والقطع 7 – 8 – 9 – 10 – 11 بلوك 26054، يوم الثلاثاء 8/7/2025، والقطع 12 – 13 – 14 – 15 – 16 بلوك 26054، يوم الأربعاء 9/7/2025، والقطع 17 – 18 – 19 – 20 بلوك 26054، يوم الخميس 10/7/2025.



وأضاف: سيتم تسليم القطع 1 – 2 – 3 – 4 – 6 بلوك 26055، يوم الأحد 13/7/2025، والقطع 7 – 8 – 9 بلوك 26055، والقطعتين 1 – 2 بلوك 26056، يوم الإثنين 14/7/2025، والقطع 3 – 4 – 5 – 6 – 7 بلوك 26056، يوم الثلاثاء 15/7/2025، والقطع 8 – 9 – 12 – 13 – 14 بلوك 26056، يوم الأربعاء 16/7/2025، والقطعة 15 بلوك 26056، والقطع 26 – 29 – 43 – 48 بلوك 26057، يوم الخميس 17/7/2025، والقطعة 50 بلوك 26057، والقطعتين 4 – 9 بلوك 26058، والقطعة 6 بلوك 26059، والقطعة 4 بلوك 26061، يوم الأحد 20/7/2025، والقطعة 13 بلوك 26061، والقطعتين 3 – 19، بلوك 26062، والقطعتين 14 – 15 بلوك 26063، يوم الإثنين 21/ 7/ 2025، والقطعة 8 بلوك 26064، والقطعتين 6 – 19 بلوك 26065، والقطعة 2 بلوك 26066، والقطعة 1 بلوك 26067، يوم الثلاثاء 22/7/2025، والقطع 2 – 3 – 4 – 5 – 6 بلوك 26067، يوم الأربعاء 23/7/2025، والقطع 7 – 8 – 9 – 11 – 12 بلوك 26067، يوم الأحد 27/7/2025، والقطع 13 – 16 – 17 – 18 – 19 بلوك 26067، يوم الإثنين 28/7/2025،والقطع 21 – 22 – 23 – 24 – 25 بلوك 26067، يوم الثلاثاء 29/7/2025، والقطع 26 – 27 – 28 – 30 – 31، بلوك 26067، يوم الأربعاء 30/7/2025، والقطع 32 – 34 – 35 – 36 – 37 بلوك 26067، يوم الخميس 31/7/2025، وتخصيص الأيام الأحد 3/8/2025، والإثنين 4/8/2025، والثلاثاء 5/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.