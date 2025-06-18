شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 50 جنيها للشراء و50.21 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك الرئيسية وفقا لما يلي : سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

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