شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ357.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 408.25 ريال

عيار 22 سجل 374.25 ريال

عيار 21 سجل 357.25 ريال

عيار 18 سجل 306.25 ريال

عيار 14 سجل 238.25 ريال

عيار 12 سجل 204.00 ريال

الاونصة 12697.25 ريال

الجنيه الذهب 2857.50 ريال

الأونصة بالدولار 3385.93 دولار

وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم امس الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وتتحرك أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا حول مستوى 3400 دولار"، وفقا لما نشره موقع investing..