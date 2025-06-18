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ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18-6-2025.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50 جنيها فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 18-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية