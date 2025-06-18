الاقتصاد

سعر الدولار يسجل 50 جنيها فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 18-6-2025

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سعر الدولار يسجل 50 جنيها فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 18-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 18 يونيو 2025 02:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18-6-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50 جنيها للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.10 جنيه للشراء.
50.20  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.10 جنيه للشراء.
50.20  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.07 جنيه للشراء.
50.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.10 جنيه للشراء.
50.20  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.10  جنيه للشراء.
50.20 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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