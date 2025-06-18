شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل سعر الذهب فى مصر الهبوط اليوم الأربعاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، تراجعًا جديدًا، مع مستهل تعاملات اليوم، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويصل إجمالي التراجع إلى نحو 140 جنيهًا خلال 48 ساعة فقط.

وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ما زالت فيه الأسعار العالمية للذهب تمر بحالة من التقلب، إذ تتداول الأونصة تحت مستوى 3400 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وما قد تحمله من تأثيرات محتملة على الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المحلية:

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 – بلغ 4810 جنيهات للجرام

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت موجة صعود قوية خلال اليومين الماضيين مدفوعة بتوترات جيوسياسية متصاعدة بين إيران والكيان الصهيوني، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين ودفعهم نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، لكن ساهمت عمليات البيع بهدف جني الأرباح في عمليات هبوط تصحيحية.

تراجع هذه المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب محليًا.

تحسن سعر صرف الجنيه خلال الساعات الماضية دفع الذهب إلي التراجع بشكل ملحوظ، ليسجل خسائر فاقت 90 جنيهًا في الجرام الواحد خلال فترة قصيرة.

ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب تطورات المشهد الإقليمي، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية. ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.