شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض للمرة الثانية يصل إلى 100 ألف جنيه فى أسعار "KGM توريس" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل العلامة الكوريه "KGM وهي علامة "سانج يونج" سابقا عن تخفيضات سعرية تصل إلي 100ألف جنيه على السيارة "توريس" التى تنتمى لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، بينما جاءت قيمة التخفيض على الفئة الثالثة أقل، لتسجل 76 ألف جنيه فقط.

وعن أبرز أسعار السيارة في مصر فهي كالأتي:

سجلت الفئة الأولى سعر 1,575,000 جنيه بدلا من 1,675,000جنيه

الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,699,000 جنيه بدلا من 1,799,000جنيه

الفئة الثالثة عند 1,849,000 جنيه بدلا من 1,925,000جنيه

الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,990,000 جنيه بدلا من 2,090,000 جنيه

الفئة الأعلى تجهيزاً ذات نظام الدفع الرباعي 4×4، فقد أصبحت بسعر 2,090,000 جنيه بدلا من 2,190,000 جنيه

وعن مواصفات السيارة "KGM " فتأتي السيارة "توريس" بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يضمن انتقالاً سلساً للقوة وكفاءة في الأداء داخل المدن وخارجها، وتتميز الفئة الأعلى Adventure بنظام دفع رباعي يعزز قدرات السيارة على الطرق غير الممهدة.

وعن أبرز المواصفات للسيارة:

الأبعاد والمساحة الداخلية لسيارة KGM توريس 2025

الطول الكلي 4715 ملم

العرض 1890 ملم

الارتفاع 1720 ملم

قاعدة العجلات 2730 ملم

سعة صندوق الأمتعة 703 لترات

نظمة الأمان والسلامة في KGM توريس 2025

وسائد هوائية متعددة أمامية، جانبية، وستائرية لحماية الركاب من الصدمات

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل أثناء التوقف المفاجئ

نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا بشكل متوازن بين العجلات

برنامج ESP لتعزيز الثبات الإلكتروني والحفاظ على استقرار السيارة

مثبّت سرعة لتوفير راحة في القيادة على الطرق الطويلة

نظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات والتنبيه في حال وجود خلل

نظام النقطة العمياء لتنبيه السائق من وجود مركبات غير مرئية في المرايا الجانبية

شركة "عربيات" وكيل علامة "KGM" الكورية في مصر عن تخفيضات علي طراز "توريس 2025" بقيمة 25 ألف جنيه، للفئة الأولى، والتي تقدم بقيمة قدرها مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، على عكس الفئة الرابعة والخامسة والتي شهدت بعض الزيادات الطفيفة.