شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض للمرة الثانية يصل إلى 100 ألف جنيه فى أسعار "KGM توريس" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أماني سميرالأربعاء، 18 يونيو 2025 03:00 ص
أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل العلامة الكوريه "KGM وهي علامة "سانج يونج" سابقا عن تخفيضات سعرية تصل إلي 100ألف جنيه على السيارة "توريس" التى تنتمى لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، بينما جاءت قيمة التخفيض على الفئة الثالثة أقل، لتسجل 76 ألف جنيه فقط.وعن أبرز أسعار السيارة في مصر فهي كالأتي:
سجلت الفئة الأولى سعر 1,575,000 جنيه بدلا من 1,675,000جنيه
الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,699,000 جنيه بدلا من 1,799,000جنيه
الفئة الثالثة عند 1,849,000 جنيه بدلا من 1,925,000جنيه
الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,990,000 جنيه بدلا من 2,090,000 جنيه
الفئة الأعلى تجهيزاً ذات نظام الدفع الرباعي 4×4، فقد أصبحت بسعر 2,090,000 جنيه بدلا من 2,190,000 جنيه
وعن مواصفات السيارة "KGM " فتأتي السيارة "توريس" بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يضمن انتقالاً سلساً للقوة وكفاءة في الأداء داخل المدن وخارجها، وتتميز الفئة الأعلى Adventure بنظام دفع رباعي يعزز قدرات السيارة على الطرق غير الممهدة.وعن أبرز المواصفات للسيارة:
الأبعاد والمساحة الداخلية لسيارة KGM توريس 2025
الطول الكلي 4715 ملم
العرض 1890 ملم
الارتفاع 1720 ملم
قاعدة العجلات 2730 ملم
سعة صندوق الأمتعة 703 لترات
نظمة الأمان والسلامة في KGM توريس 2025
وسائد هوائية متعددة أمامية، جانبية، وستائرية لحماية الركاب من الصدمات
نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل أثناء التوقف المفاجئ
نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا بشكل متوازن بين العجلات
برنامج ESP لتعزيز الثبات الإلكتروني والحفاظ على استقرار السيارة
مثبّت سرعة لتوفير راحة في القيادة على الطرق الطويلة
نظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات والتنبيه في حال وجود خلل
نظام النقطة العمياء لتنبيه السائق من وجود مركبات غير مرئية في المرايا الجانبية
شركة "عربيات" وكيل علامة "KGM" الكورية في مصر عن تخفيضات علي طراز "توريس 2025" بقيمة 25 ألف جنيه، للفئة الأولى، والتي تقدم بقيمة قدرها مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه، على عكس الفئة الرابعة والخامسة والتي شهدت بعض الزيادات الطفيفة.
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