شكرا لقرائتكم خبر عن بـ90 جنيها للمصريين.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎يستمر المتحف القومي للحضارة المصرية في استقبال زواره، وجاءت أسعار تذاكر الزيارة هى كالتالي:

للمصرى: 90 جنيها.

للطالب المصرى: 45 جنيها.

‎للأجنبى: 550 جنيها.

‎للطالب الأجنبى: 300 جنيه.

‎مواعيد الزيارة: أيام السبت للخميس من 9 صباحاً إلى 5 مساءً، الجمعة من 9 صباحاً إلى 5 مساءً، من 6 مساءً إلى 9 مساءً.

‎وتحتوي قاعة العرض المركزي للمتحف على العديد من القطع المميزة، حيث يستطيع الزائر أن يُكوّن فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر عصورها المختلفة بدءًا من عصور ما قبل التاريخ ومرورًا بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية ووصولًا للعصر الحديث والمعاصر إضافة إلى ما توارثه المصريون من ثقافة تقليدية أو ما يعرف بالموروث الشعبي.

‎و تعرض قاعة المومياوات الملكية 17 مومياء لملك و3 مومياوات لملكات من مصر الفرعونية. إن أهم ما ينفرد به متحف الحضارة هي القاعة التي صممت خصيصاً لعرض المومياوات من ملوك وملكات والتي تهيئ للزائر أجواء منطقة وادي الملوك حيث عثر على هذه المومياوات الملكية.

‎وتعرض قاعة النسيج المصري ما يقرب من 600 قطعة أثرية، تعرض من خلالها تطور الأقمشة المصرية وصناعة النسيج على مدى آلاف السنين. هنا، سوف تكتشف أيضًا الآثار الملكية الحديثة، بما في ذلك الأزياء والمجوهرات والملابس الرائعة.