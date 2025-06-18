شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع نائب وزير الطاقة اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نيكوس تسافوس نائب وزير الطاقة اليوناني، وذلك فى إطار الزيارة إلى أثينا للمشاركة في فعاليات قمة تحول الطاقة شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا التي يجرى عقدها خلال يومى 17 و18 يونيو الجارى، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.

وتطرق الجانبان إلى آخر مستجدات أعمال مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال، والربط الثنائي بين الدولتين لنقل وتداول الغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التكامل بين البُنى التحتية في مجال الطاقة في ضوء ما تمتلكه البلدين من بنية تحتية متميزة في مجال إسالة الغاز الطبيعي وإعادة التغييز بما يحقق النفع المتبادل للجانبين. ثم تطرقا إلى مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وجهود البلدين في التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز بما يسهم في الوصول لمزيج الطاق الأمثل.



