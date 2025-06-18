الاقتصاد

أهم مكاسب ترشيد استهلاك الكهرباء للمواطن فى ظل ارتفاع درجات الحرارة

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أهم مكاسب ترشيد استهلاك الكهرباء للمواطن فى ظل ارتفاع درجات الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 18 يونيو 2025 01:00 ص

يحقق ترشيد استهلاك الكهرباء العديد من المكاسب الاقتصادية التى تعود بالنفع على المواطن والدولة معا، دون التأثير سلبا على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك أهمها الآتى :

1- يعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء من أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة من الغاز الطبيعي.


2-خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

3-خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد وبالتالى الحفاظ على البيئة.


4- دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.


5-خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.


6- تجنب اللجوء لفصل فى الأحمال لفترة طويلة.


7- توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء و تصديره للخارج و الاستفادة من العملة الأجنبية للبلاد.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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