شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3210 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر..

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 – بلغ 4810 جنيهات للجرام

عيار 14 : 3210 جنيها

- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.



تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.