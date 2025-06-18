شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة للمستكشفين الصغار.. تعرف على متحف الطفل بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم المتحف المصري الكبير متحفًا للأطفال، وهو دعوة لجميع المستكشفين الصغار إلى مغامرة مصرية قديمة.

مصمم متحف الطفل لينمي شغف الأطفال حول تراثهم من خلال تجارب تعليمية مخصصة للعقول الشابة، والإعداد البصري والسمعي والحسي للمتحف يجعله مكاناً مثيراً للاهتمام وجذاباً للطلاب لتقدير عظمة الحضارة المصرية القديمة.

‎وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات والتعليمات لحجز جولة بمتحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير..

‎• متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير مناسب لأطفال من سن 6-12.

‎• الجولة مدتها 45 دقيقة.

‎• الجولة متاحة باللغة العربية والانجليزية.

‎• لحجز الزيارات المدرسية، يرجى التواصل على [email protected].

‎• المتحف المصري الكبير غير مسؤول عن فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية.

‎• غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

‎• جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.

‎• تتوفر مواقف للسيارات في الموقع مقابل رسوم.