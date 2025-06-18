شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبريميم هيلثكير جروب، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 30 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 5.3%، واستحوذت المؤسسات على 25.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 45.2 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 196.4 ألف جنيه، 132.7 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 276.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2076 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 169 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات بالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 30 ألف سهم، 453.1 ألف سهم، 453.5 ألف سهم، 7200 سهم، 750 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبيراميا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 964 سهمًا، 2309 سهمًا، على التوالي، فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 294.3 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 150 ألف سهم، 319.6 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 2 مليون سهم.

وباع داخليين بشركات مطاحن مصر العليا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1500 سهم، 401.8 ألف سهم 20 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن شراء المساهم نزيه زكري بدوي سرحان عدد 2150 سهم بسعر 165.87 جنيه بقيمة إجمالية 349.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن شراء المساهم طارق محمدي ناصف منصور عدد 10 ملايين سهم بسعر 8.75 جنيه بقيمة إجمالية 87.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.86% إلى 6.438%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية

المشروعات الصناعية

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، عن توقيع عقد مقاولة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتنفيذ مشروع استكمال وتطوير وتوسعات محطة معالجة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم بقيمة تعاقدية تقديرية 87 مليون جنيه.