شكرا لقرائتكم خبر عن معيط يترأس جلسة حوارية ويلقي كلمة فى منتدى المالية العامة بإسطنبول غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يلقي الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى الاول للمالية العامة كما يترأس جلسة حوارية ضمن الفعاليات المنادي الذي يقام غدا في مدينة اسطنبول بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف الدول العربية وتركيا.

تتناول الجلسة موضوع الاستراتيجيات الوطنية والمقاربة الحقوقية لإدارة الدين السيادي وبناء الثقة والشراكات وجذب الاستثمار وإدارة الدين العام والتعامل مع التحديات العالمية.

ويشارك في الجلسة كل من الاستاذ زياد عبد الصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والشريك تايفون يلماز اخصائي التواصل والشراكات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتوم كوتسوارا خبير بمكتب الدين العام في دائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة إيبك ديدأوغلو من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بالجمهورية التركية والدكتور يونس أبو أيوب رئيس شعبة الحوكمة وبناء الدولة والحماية الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والدكتور سردار سايان أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية ومدير مركز أبحاث السياسات الاجتماعية بجامعة الاقتصاد في تركيا وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية التركية.

كما يشارك الدكتور محمد معيط في جلسة نقاشية أخرى لمناقشة العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة وذلك برئاسة الدكتور ناصر الهتلاني القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية وبحضور الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة واستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية ممثلا عن وزارة المالية المصرية والدكتور خالد بن ربيان المستشار الاقتصادي والمالي من المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن المنتدى الاول للمالية العامة تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة ويبحث موضوع إدارة الدين العام في عالم متغير واستراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويستعرض أفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية المستدامة.