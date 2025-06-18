شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نسبة نمو أعداد السائحين تتخطى 26% منذ بداية العام حتى مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تشهد نموا كبيرًا في أعداد السائحين القادمين إليها من مختلف دول العالم تخطت ال 26% منذ بداية العام 2025 وحتى شهر مايو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش افتتاح أول فندق للفنون في القاهرة "حياة سنتريك كايرو ويست"، بالقرب من المتحف المصري الكبير.

أضاف وزير السياحة والآثار، أن النمو كذلك في الانفاق السياحي بلغ الضعف في الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تنمية قطاع السياحة.



ووجه الوزير التهنئة للمهندس باسل سامى سعد رئيس مجلس الإدارة الداو للتنمية؛ على افتتاح الفندق، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال الأعوام الخمس المقبلة، وتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للقطاع الخاص في سبيل تحقيق ذلك.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل لتحقيق الوصول ل30 مليون سائح سنويًا بحلول 2031، مع الوضع في الاعتبار العديد من المؤشرات التي قد تسهم في الزيادة أو النقصان، لكن بالتأكيد مصر تستحق أكثر من ذلك.