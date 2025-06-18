شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17 -6- 2025 بالبنك المركزي المصري 50 جنيها للشراء و50.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلى المصري 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك الرئيسية وفقا لما يلي :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.