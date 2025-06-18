شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الموازنة الجديدة توازن بين أنشطة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية: "الحمد لله أنه تم إقرار الميزانية فى الوقت المناسب، بانتهاء السنة المالية وقبل بداية السنة حتى نكون على استعداد لذلك"، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة بها توازن كبير ما بين محاولة إيجاد مساندة حقيقية للنشاط الاقتصادى فى مصر، وحزم حماية اجتماعية فى هذه الموازنة، كما تخاطب فئات عديدة".

وأضاف أحمد كوجك، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن "الموازنة بها مخصصات كافية للصحة والتعليم، وجزء من الاحتياطيات كافية فى الموازنة للتعامل مع أى أمور طارئة، وفيها توازن واحتياطيات تسمح لنا بقدر من المرونة فى التعامل مع أى أمور طارئة، وأى تحديات".

ولفت أحمد كوجك، إلى أن الموازنة متميزة، وكنا نستهدف أكبر فائض أولى وهو 3.5% من أجل أن يكون لدينا إيرادات أكبر من المصروفات بدون الفائدة كى نستطيع تخفيض حجم الاقتراض والمديونية، حيث نستهدف مديونية تقترب من 82% من الناتج المحلى، ونستهدف خفض الدين الخارجى برقم ثابت من 1.2 مليار دولار سنويا.