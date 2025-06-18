شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17 -6- 2025 بالبنك المركزي المصري تسجيل 50 جنيها للشراء و50.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلى المصري 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك الرئيسية وفقا لما يلي :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.