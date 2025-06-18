شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبريميم هيلثكير جروب، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 30 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 5.3%، واستحوذت المؤسسات على 25.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 45.2 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 196.4 ألف جنيه، 132.7 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 276.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2076 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 169 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 61.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.31%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 164.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.52%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 45.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.48%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 240.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 72.900 بنسبة تراجع بلغت 10.59%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.110 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.33%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 7.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.01%.

- جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 0.801 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.97%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%.