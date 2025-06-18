شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تعقد دورة تدريبية متقدمة في التحكيم الاستثماري والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سعي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمشروع النووي المصري، نُظّمت دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التحكيم الاستثماري" خلال الفترة من27 مايو 2025 حتى 17 يونيو 2025.

استهدفت الدورة تأهيل المشاركين قانونيًا وفنيًا في مجال التحكيم الدولي، لا سيما المرتبط بالاستثمار، وتناولت المحاور الآتية:

- مقدمة في التحكيم وأنواعه، مع التركيز على التحكيم الاستثماري (ICSID).

- انفاق التحكيم وقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC).

-الإجراءات التحكيمية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى صدور الحكم.

- التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الإنجليزي لعام 2025، ومقارنتها بالقانون المصري.

- تنفيذ الأحكام التحكيمية في ضوء اتفاقية نيويورك لعام 1958.

- الأسباب القانونية لرفض التنفيذ أو الطعن في التحكيم.

- شارك في تقديم الدورة نخبة من الخبراء والمستشارين المتخصصين، من بينهم:

المستشار أحمد سعد عبد العاطي – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

المستشارة ليلي علي سيد قاسم – هيئة قضايا الدولة.

المستشارة يسرا محمد كمال – هيئة قضايا الدولة.

وشهدت الدورة تفاعلًا متميزًا من الحضور، حيث أُتيحت مناقشات تطبيقية على قضايا تحكيم واقعية، مما عزز من القيمة التدريبية للدورة وأسهم في نقل خبرات عملية هامة.

تؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حرصها الدائم على تقديم البرامج التدريبية المتقدمة التي تواكب أحدث التطورات القانونية والفنية، دعمًا لاستراتيجية الهيئة في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لإدارة وتشغيل المشروع النووي المصري بكفاءة واحترافية.