شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: 47% من الاستثمارات تذهب لقطاعات التنمية البشرية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التأمين الصحى الشامل مشروع قومى عبارة عن شراكة ما بين القطاع الخاص والعام، يصل لأكبر عدد من المواطنين فى المحافظات، وبدأنا بمحافظة بورسعيد كتجربة يتم تعميمها على محافظات أخرى.

وأضافت رانيا المشاط، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل أساس لرفع كفاءة الكثير من المستشفيات والإسعاف زوغيرها من الخدمات المهمة للمواطن المصرى.

ولفتت رانيا المشاط إلى أن 47% من الاستثمارات العامة تذهب لقطاعات التنمية البشرية والتعليم والتعليم العالى، وهى من أهم مخرجات اللقاءات المتعددة مع الوزراء المختلفين.

تابعت رانيا المشاط، قبل بداية الموازنة الجديدة يتم الإنتهاء من المرحلة الأولى كاملة من مبادرة حياة كريمة، كما لدينا مخصصات مالية للمبادرة فى المرحلة الثانية.