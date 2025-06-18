شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17- 6 - 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4135 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم فى مصر



عيار 24: 5514 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4825 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4135 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,600 جنيه

وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفقا لما نشره موقع investing

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.