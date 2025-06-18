شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17- 6 - 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4135 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 17 يونيو 2025 06:02 م
تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5514 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4825 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4135 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38,600 جنيه
وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفقا لما نشره موقع investing
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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