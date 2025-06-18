شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جديد فى سعر الذهب بمصر وعيار 21 يفقد 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 حالة من التراجع خلال التعاملات المسائية، بحوالي 20 جنيها، وذلك بعد تراجع كبير في الجلسات السابقة.

وجاء هبوط الذهب في مصر على الرغم من استمرار تقلبات الأسعار العالمية، حيث يتم تداول الأونصة دون مستوى 3400 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على حركة الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5497 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4810 جنيهات للجرام.

عيار 18: 4123 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 38480 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية أمس، بعد موجة صعود قوية استمرت يومين، مدفوعة بمخاوف جيوسياسية مرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران والكيان الصهيوني، وما قد تسببه من توترات إقليمية تؤثر على الأسواق العالمية.

كما ساهم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في دفع الذهب للارتفاع سابقًا، حيث شهدت السوق المصرية موجة جزئية من خروج الأجانب من أدوات الدين، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، لكن مع تحسن سعر صرف الجنيه، تراجع الذهب محليًا بأكثر من 90 جنيهًا للجرام.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لنتائج الأحداث الإقليمية، خاصة أن الذهب يُعد أحد أبرز أدوات التحوط خلال الأزمات، وهو ما يجعل مساره مرهونًا بمؤشرات الاقتصاد والسياسة العالمية خلال الأيام المقبلة.