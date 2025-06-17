شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية، وذلك بعد تراجع كبير في الجلسات السابقة، خاصة على مستوى الجنيه الذهب، الذي فقد أكثر من 800 جنيه من قيمته نتيجة انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر رواجًا في السوق المحلية، والمكون الأساسي لوزن الجنيه الذهب.

وجاء الاستقرار المحلي على الرغم من استمرار تقلبات الأسعار العالمية، حيث يتم تداول الأونصة دون مستوى 3400 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على حركة الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5514 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4825 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4135 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,600 جنيه



تراجع حاد أمس بسبب تقلبات العملة

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية أمس الاثنين، بعد موجة صعود قوية استمرت يومين، مدفوعة بمخاوف جيوسياسية مرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران والكيان الصهيوني، وما قد تسببه من توترات إقليمية تؤثر على الأسواق العالمية.

كما ساهم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في دفع الذهب للارتفاع سابقًا، حيث شهدت السوق المصرية موجة جزئية من خروج الأجانب من أدوات الدين، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، لكن مع تحسن طفيف في سعر صرف الجنيه أمس، تراجع الذهب محليًا بأكثر من 90 جنيهًا للجرام.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لنتائج الأحداث الإقليمية، خاصة أن الذهب يُعد أحد أبرز أدوات التحوط خلال الأزمات، وهو ما يجعل مساره مرهونًا بمؤشرات الاقتصاد والسياسة العالمية خلال الأيام المقبلة.