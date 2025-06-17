شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود "مواد البناء" وحيدًا والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، أعقبه قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 2.6%، 2.3%، 2%، على الترتيب، يليهم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.8%.

وقفز قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 1.7%، 1.6%، على التوالى، وزادت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على الترتيب، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاع مواد البناء وحيدًا بنسبة 4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 5.3%، واستحوذت المؤسسات على 25.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 45.2 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 196.4 ألف جنيه، 132.7 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 276.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2076 نقطة.