شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 17 -6-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيه 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.724جنيه للشراء.

13.791جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.83 جنيه للشراء.

13.787 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.83 جنيه للشراء.

13.771جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.716 جنيه للشراء.

13.773جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.81جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.