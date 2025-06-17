شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى 50 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى عند 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.1 جنيه للشراء 50.2 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.1 جنيه للشراء 50.2 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.