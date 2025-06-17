شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 -6 -2025.. عيار 18 بـ4135 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر استقرار نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4825 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 4135 جنيها ،وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية لتتداول دون 3400 دولار، وترقب نتائج الوضع في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5514 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4825 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4135 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 38600 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفقا لما نشره موقع investing

وقال "تيم ووترر"، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يواصل شعور السوق التأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يخص تطورات الشرق الأوسط، وهذه التحولات المتقلبة في المزاج هي ما يدفع أسعار الذهب للتحرك صعودًا وهبوطًا حول مستوى 3400 دولار".

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



