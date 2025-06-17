شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 4825 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الذهب في مصر خلال الساعات الماضية خاصة الجنيه الذهب بأكثر من 800 جنيه بسبب هبوط واضح في عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والمكون للعملات الذهب فى مصر.

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025 خلال التعاملات الصباحية وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية لتتداول دون 3400 دولار وسط ترقب نتائج الوضع في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5514 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4825 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4135 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 38600 جنيه.

تراجع كبير للذهب أمس

تراجع سعر الذهب المحلي أمس بعد ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين ناتج عن المخاوف من الحرب بين ايران والكيان الصهيوني وتأثيرها الإقليمى المتوقع، بالإضافة إلى ارتفاع آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تسببت الحرب في زيادة خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية بشكل جزئي وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، لكن تعافي الجنيه في تداولات أمس ساهم في هبوط الذهب باكثر من 90 جنيها.



