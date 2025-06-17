أمير القصيم يستقبل مدير الإقليم الشمالي لبنك التنمية الاجتماعية ويتسلّم التقرير السنوي لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير الإقليم الشمالي في بنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي، الذي قدّم لسموه التقرير السنوي للبنك لعام 2024.

واستعرض اللقاء أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات وأرقام تعكس جهود البنك في دعم وتمكين الأفراد ورواد الأعمال بالمنطقة، وبلغ عدد المستفيدين من التمويلات خلال عام (2024م) قرابة (2000) مستفيد بقيمة تجاوزت (106) ملايين ريال، ووصل الإجمالي التاريخي للتمويل في المنطقة إلى (135) ألف مستفيد بقيمة تجاوزت مليارات وخمسمائة ألف ريال.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ (59) دورة تدريبية استفاد منها أكثر من (27) ألف مستفيد، إلى جانب تنظيم (9) فعاليات وبرامج مجتمعية استفادت منها (190) أسرة، متحدثًا التقرير أيضًا عن ماتحتضنه “جادة 30” في مدينة بريدة من (32) رائد ورائدة أعمال جرى تمكينهم ضمن البيئة الداعمة للابتكار والنمو الريادي.

وأشاد أمير منطقة القصيم خلال اللقاء بما يقدمه بنك التنمية الاجتماعية من الأدوار التنموية الفاعلة التي تسهم في دعم شباب وفتيات الوطن، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مثمنًا الدور الريادي للبنك في تعزيز مفاهيم الاستدامة وتمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكّد سموه أن ما تحقق من إنجازات يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم القطاع غير الربحي وتعزيز الشراكات التنموية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البرامج التمويلية والتدريبية بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط