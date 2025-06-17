شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق النسخ الافتتاحية من المعرض الدولي للمعدات والأدوات ومعرض FSB Show Riyadh في الرياض بحضور خبراء القطاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - افتُتحت رسمياً النسخة الأولى من “المعرض الدولي للمعدات والأدوات و معرض FSB Show Riyadh في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، حيث استقبل الحدثان متخصصي القطاع من مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي تنظيم المعرضين بالشراكة بين دي إم جي إيفنتس و كولن ميسي، بحضور نخبة من المصنعين والموردين والخبراء الإقليميين والدوليين تحت سقف واحد.

وقد شهد الافتتاح حضور كل من جيرالد بوز، الرئيس والمدير التنفيذي لـكولن ميسي، ومات دينتون، رئيس دي إم جي إيفنتس.

وبهذه المناسبة، صرّح جيرالد بوز قائلاً: “إطلاق معرض FSB Show Riyadh والمعرض الدولي للمعدات والأدوات بالتعاون مع دي إم جي إيفنتس يُعدّ خطوة محورية لربط الخبرات العالمية بقطاعات المملكة المتسارعة النمو.

من البنية التحتية الرياضية إلى الأدوات الصناعية، وتعكس هذه الفعاليات طموحات رؤية السعودية 2030 والحاجة المتزايدة لحلول متخصصة وجاهزة للمستقبل.”

من جانبه، قال مات دينتون: ” تكشف النجاحات التي شهدها إطلاق المعرضين عن حاجة السوق لفعاليات تجارية مركّزة وذات تأثير كبير.

لقد أتاح لنا التعاون مع كولن ميسي تنظيم فعاليات تجارية متخصصة تُبرز تطور القطاع وتدعم في الوقت ذاته تبادل الأعمال الحقيقي بما يعزز أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية 2030.”

دعم القطاع الصناعي المحلي من خلال المعرض الدولي للمعدات والأدوات:

في أول ظهور له بالمملكة، يجمع “المعرض الدولي للمعدات والأدوات أكثر من 200 علامة تجارية وشركة عارضة في قطاعات تشمل الأدوات، والمثبتات، ومواد البناء، ومعدات التشييد، والإمدادات الصناعية. ومن بين أبرز العارضين شركة البواردى، Truper، Yato Tools (Jiaxing)، Genergy Power Products، Gong Fong Enterprise وPecol .

وقد صُمّم الحدث لتلبية احتياجات الشراء لمتخصصي قطاعات البناء والتصنيع والبنية التحتية في المملكة. وباعتباره نسخة محلية من المعرض الألماني الشهير المعرض الدولي للمعدات والأدوات في كولونيا (EISENWARENMESSE)، يُوفّر الحدث في الرياض منصة مباشرة للوصول إلى فرص التوريد في سوق الأدوات والمعدات سريعة النمو بالمملكة.

كما يتضمن المعرض عروضًا حية للمنتجات في منطقة “العرض الحي”، بالإضافة إلى فعالية “خمن الأداة” حيث يتعرف المشاركون على الأدوات من خلال الأصوات للفوز بجوائز، وتحدي “بطل الأدوات” الذي يضم مسابقات في التثبيت بيد واحدة والحفر السريع.

تسليط الضوء على الحلول الرياضية في معرض FSB Show Riyadh :

بالتزامن مع المعرض الدولي للمعدات والأدوات، يركز معرض FSB Show Riyadh المستوحى من المعرض العالمي FSB في كولونيا على البنية التحتية الرياضية، والملاعب، والمرافق الترفيهية، والمساحات العامة.

ويستعرض الحدث أكثر من 200 عارض وعلامة تجارية، من بينهم Greenfields، Kotobuki Seating Group، Soft Surfaces، Syngenta Asia Pacific، Yardex وCypex، ويهدف إلى دعم خطط المملكة في تطوير بيئات حديثة وشاملة تعزز الصحة المجتمعية وأنماط الحياة النشطة.

ومن أبرز العروض التفاعلية في الحدث، تجربة TeleiosX التي تتيح للزوار خوض سباقات واقعية عالية الحركة مباشرة على أرض المعرض، إضافة إلى محاكي الجولف الافتراضي المقدم من “مرافئ المعرفة”، والذي يدمج الرياضة بالتكنولوجيا عبر تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وأنظمة العرض المتقدمة.

وشهد الحدث أيضًا تنظيم قمة FSB Show Riyadh للرياضة والترفيه في يومه الافتتاحي، والتي جمعت نخبة من المتحدثين البارزين من قطاعات الرياضة، والتخطيط الحضري، والصحة. ومن أبرز جلسات القمة كانت مناقشة حول تصميم المرافق بما يراعي الاستدامة والرفاهية، حيث شدد المتحدثون على أهمية دمج الأنظمة الموفرة للموارد مع تصميمات تعزز الصحة والراحة في منشآت المستقبل الرياضية.

معلومات مهمة:

يقام كل من المعرض الدولي للمعدات و الأدوات ومعرض FSB Show Riyadh خلال الفترة 16–18 يونيو 2025، وهما مخصصان لمتخصصي القطاع فقط. للتسجيل، يُرجى زيارة:

www.hardwarefair-saudi.com | www.fsb-riyadh.com

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