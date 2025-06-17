شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 يواصل تراجعه أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى إلى 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.1 جنيه للشراء 50.2 جنيه البيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.1 جنيه للشراء 50.2 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الأن خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.1 جنيه للشراء.

50.2 جنيه للبيع.