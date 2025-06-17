شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 41.925 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 41.925 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 42 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 41.925 ريال

-عيار 22 سجل 38.425 ريال

-عيار 21 سجل 36.700 ريال

-عيار 18 سجل 31.450 ريال

-عيار 14 سجل 24.450 ريال

-عيار 12 سجل 20.975 ريال

-الاونصة 1304.225 ريال

-الجنيه الذهب 293.525 ريال

-الأونصة بالدولار 3387.99 دولار

وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفقا لما نشره موقع investing.

وقال "تيم ووترر"، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يواصل شعور السوق التأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يخص تطورات الشرق الأوسط، وهذه التحولات المتقلبة في المزاج هي ما يدفع أسعار الذهب للتحرك صعودًا وهبوطًا حول مستوى 3400 دولار".