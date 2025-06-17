شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير فى سعر الجنيه الذهب بـ800 جنيه خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الجنيه الذهب في مصر خلال الساعات الماضية باكثر من 800 جنيها بسبب هبوط واضح في عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والمكون للعملات الذهب في مصر.

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025 خلال التعاملات الصباحية وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية لتتداول دون 3400 دولار وسط ترقب نتائج الوضع في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5514 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4825 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4135 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 38600 جنيه.

تراجع كبير للذهب أمس

تراجع سعر الذهب المحلي أمس بعد ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين ناتج عن المخاوف من الحرب بين ايران والكيان الصهيوني وتأثيرها الإقليمي المتوقع، بالإضافة إلى ارتفاع آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تسببت الحرب في زيادة خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية بشكل جزئي وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، لكن تعافي الجنيه في تداولات أمس ساهم في هبوط الذهب باكثر من 90 جنيها.