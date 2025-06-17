شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية وعربية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع ، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 30775 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 38231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13816 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9155 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12404 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3208 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 11489 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبريميم هيلثكير جروب.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 3.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.9 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات بالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 30 ألف سهم، 453.1 ألف سهم، 453.5 ألف سهم، 7200 سهم، 750 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبيراميا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 964 سهمًا، 2309 سهمًا، على التوالي، فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 294.3 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 150 ألف سهم، 319.6 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 2 مليون سهم.

وباع داخليين بشركات مطاحن مصر العليا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1500 سهم، 401.8 ألف سهم 20 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن شراء المساهم نزيه زكري بدوي سرحان عدد 2150 سهم بسعر 165.87 جنيه بقيمة إجمالية 349.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، عن توقيع عقد مقاولة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتنفيذ مشروع استكمال وتطوير وتوسعات محطة معالجة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم بقيمة تعاقدية تقديرية 87 مليون جنيه.