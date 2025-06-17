الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمنتصف التعاملات

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استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمنتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 12:08 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-6-2025، بالبنوك المصرية، في منتصف  التعاملات وفق تعاملات البنوك اليوم حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.4 جنيه للشراء و162.8جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17- 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.4 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.6 جنيه للشراء.

162.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

159.2 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.8 جنيه للشراء.

166.2 جنيه للبيع.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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