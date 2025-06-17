الاقتصاد

أسعار شاحنات النفط ترتفع بنسبة 60٪؜ بالشرق الاوسط

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المعروض في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.7% أو ما يعادل 50 سنتا إلى 73.73 دولار للبرميل.

فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.65% أو 46 سنتا عند 72.23 دولار للبرميل.

يأتي هذا بعدما تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات لليوم الخامس على التوالي، وحثّ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الإيرانيين على مغادرة طهران، مشيرًا إلى ما وصفه برفض طهران لاتفاقٍ يحدّ من تطوير الأسلحة النووية.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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