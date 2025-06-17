الذهب يستقر في التداولات الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (0.2%)، ليصل إلى (3,392.25) دولارًا للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة (0.2%) إلى (3,410.70) دولارات للأوقية.

وعن المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت عقود البلاتين بنسبة (0.1%) إلى (1,239.90) دولارًا للأوقية، بعد موجة ارتفاعات قوية خلال الشهر الماضي، وفي المقابل، ارتفعت عقود الفضة بنسبة (0.2%) إلى (36.503) دولارًا للأوقية.

وفي أسواق المعادن الصناعية، انخفضت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن بنسبة (0.4%) إلى (9,674.75) دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الأمريكية عند (4.8163) دولارات للرطل.

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