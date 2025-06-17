الاقتصاد

تراجع كبير للدولار أمام اليوان الصيني

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

تراجع الدولار بشكل كبير أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، (7.1746) يوان لكل دولار بتراجع للعملة الأمريكية قدره (43) بيب صيني عن مستواه أمس (7.1789) يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفوري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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