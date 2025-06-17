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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع كبير للدولار أمام اليوان الصيني والان مع التفاصيل
تراجع الدولار بشكل كبير أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم.
وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، (7.1746) يوان لكل دولار بتراجع للعملة الأمريكية قدره (43) بيب صيني عن مستواه أمس (7.1789) يوان.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفوري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
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