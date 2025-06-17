شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع كبير للدولار أمام اليوان الصيني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.