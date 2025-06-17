شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-6- 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 33.325 دينار، مقارنة بـ 33.575 سعر أمس.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.325 دينار

- عيار 22 سجل 30.550 دينار

- عيار 21 سجل 29.175 دينار

- عيار 18 سجل 25.000 دينار

- عيار 14 سجل 19.450 دينار

- عيار 12 سجل 16.675 دينار

- الأونصة 1036.800 دينار

- الجنيه الذهب 233.325 دينار

- الأونصة بالدولار 3387.99 دولار

شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن القتال المتواصل بين إسرائيل وإيران، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفقا لما نشره موقع investing

وقال "تيم ووترر"، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يواصل شعور السوق التأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يخص تطورات الشرق الأوسط، وهذه التحولات المتقلبة في المزاج هي ما يدفع أسعار الذهب للتحرك صعودًا وهبوطًا حول مستوى 3400 دولار".