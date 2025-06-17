شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالثلاثاء، 17 يونيو 2025 10:46 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 31098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 38672 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13975 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 9296 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12589 نقطة.
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