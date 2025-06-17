شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 17 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.758جنيه للشراء.

13.827جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.848جنيه للشراء.

13.806 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.855جنيه للشراء.

13.788جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.733 جنيه للشراء.

13.793جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.84جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.