المملكة تطلق أعمالها في المؤتمر الدولي (bio 2025) لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية

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وترأس الوفدَ السعودي المُشارك نائب وزير الصحة، للتخطيط والتطوير، المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، وذلك في إطار جهود المنظومة الصحية؛ لتعزيز التعاون الدولي بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا رائدًا في التقنية الحيوية.
ويستعرض الجناح السعودي أبرز المبادرات الوطنية في مجالات البحث والتقنية الحيوية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والإمكانات البحثية؛ لتسليط الضوء على جهود المملكة في دعم الابتكار الصحي، وتعزيز الاستثمار في الأبحاث الإكلينيكية والتقنيات الحيوية، بما يرفع من كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة، انسجامًا مع مستهدفات "برنامج تحول القطاع الصحي" المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء "مجتمع حيوي" و"اقتصاد مزدهر" وصولًا إلى مستقبل صحي مستدام.
ويُعد مؤتمر BIO International Convention الحدث الأضخم عالميًّا في مجال التقنية الحيوية، ويُعقد هذا العام في مدينة بوسطن الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025، بمشاركة واسعة من المؤسسات الصحية والبحثية والشركات العالمية، ويشكّل منصة دولية؛ لتبادل المعرفة واستعراض الابتكارات والشراكات في مجالات التقنية الحيوية.
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