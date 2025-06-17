شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 266 ألف وحدة منفذة بمشروع المليون وحدة سكنية منهم 58 ألف خلال 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن توزيع الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة خلال العام المالي المنتهي 2023/2024، والتي بلغ عددها الإجمالي نحو 158 ألف وحدة سكنية.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي "المليون وحدة" 266.9 ألف وحدة منفذ منهم 58.2 ألف وحدة عام 2023/2024، نفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 64 وحدة بنسبة 0.1% باستثمارات قدرها 61 مليون جنيه، ومديريات الإسكان 101 ألف وحدة بنسبة 1.9% باستثمارات قدرها 526.8 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 57 ألف وحدة بنسبة 98% باستثمارات قدرها 23 مليار و215 مليون جنيه .

مشروع سكن مصر "الإسكان المتوسط"

وبلغ عدد الوحدات بمشروع سكن مصر "الإسكان المتوسط" 63.5 ألف وحدة منفذ منهم 10.6 ألف وحدة عام 2023/2024، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة بدر حيث بلغ 4.7 ألف وحدة بنسبة 44.3%، وأقل عدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 48 وحدة بنسبة 0.5% من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث "الإسكان المتوسط"

وسجل عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث "الإسكان المتوسط" نحو 10 آلاف و800 وحدة منفذ منهم 5040 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 6720 وحدة عام 2023/2024.

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

وبلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.4 ألف وحدة باستثمارات قدرها 983.1 مليون جنيه عام 2023/2024.

مشروع كمبوند 700 فدان "الإسكان فوق متوسط"

سجل إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان "الإسكان فوق متوسط" 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 2162 مليون جنيه عام 2023/2024.

مشروع جنة مصر "الإسكان الفاخر"

بلغ عدد الوحدات بمشروع جنة مصر "إسكان فاخر"31.4 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 3480 وحدة منفذة و14.4 ألف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 4.1 مليار جنيه عام 2023/2024.

مشروعات المدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "الإسكان الفاخر":

قدر إجمالي عدد الوحدات المنفذة 2392 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة و29.2 ألف جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 8.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 43 وحدة والجاري تنفيذها 211 وحدة باستثمارات قدرها 0.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها 11775 وحدة بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 7 مليار جنيه وبلغ إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها 3278 وحدة بغرب كارفور باستثمارات قدرها 2.2 مليار جنيه عام 2023/2024.

الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية 1834 وحدة باستثمارات قدرها 9.8 مليار جنيه عام 2023/2024.