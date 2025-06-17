الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في بداية التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في بداية التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 10:23 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-6-2025، بالبنوك المصرية، في بداية التعاملات وفق تعاملات البنوك اليوم حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.4 جنيه للشراء و162.8جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 - 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.4 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.6 جنيه للشراء.

162.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

159.2 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.8 جنيه للشراء.

166.2 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements