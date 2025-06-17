شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الثلاثاء، 17 يونيو 2025 10:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع وفى بنك مصر الى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.21 جنيه للشراء 50.31 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.21 جنيه للشراء 50.31 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

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