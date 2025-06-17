شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ41.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: حسام الشقويرىالثلاثاء، 17 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 41.350 دينار
عيار 22 سجل37.900 دينار
عيار 21 سجل36.175 دينار
عيار 18 سجل 31.025 دينار
عيار 14 سجل 24.125 دينار
عيار 12 سجل 20.675 دينار
الاونصة1286.225 دينار
الجنيه الذهب289.475 دينار
الأونصة بالدولار3420.79 دولار
وعالميًا، قفزت أونصة الذهب بنسبة 1.1% لتسجل 3444 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، بعد أن افتتحت تداولاتها عند 3383 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا عند نحو 3424 دولارًا.
ويأتي هذا التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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