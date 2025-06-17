شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ41.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 41.350 دينار

عيار 22 سجل37.900 دينار

عيار 21 سجل36.175 دينار

عيار 18 سجل 31.025 دينار

عيار 14 سجل 24.125 دينار

عيار 12 سجل 20.675 دينار

الاونصة1286.225 دينار

الجنيه الذهب289.475 دينار

الأونصة بالدولار3420.79 دولار



وعالميًا، قفزت أونصة الذهب بنسبة 1.1% لتسجل 3444 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، بعد أن افتتحت تداولاتها عند 3383 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا عند نحو 3424 دولارًا.

ويأتي هذا التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.