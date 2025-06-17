الاقتصاد

سعر الجنيه الأسترلينى اليوم الثلاثاء 17-6-2025 فى البنوك

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سعر الجنيه الأسترلينى اليوم الثلاثاء 17-6-2025 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 09:42 ص

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025 ،ليسجل فى البنك المركزي 68.17 جنيه للشراء، و68.38 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68.07 جنيه للشراء، و68.34 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

68.07 جنيه للشراء.
68.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

68.07 جنيه للشراء.
68.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

68.07 جنيه للشراء.
68.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

68.07 جنيه للشراء.
68.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

68.07  جنيه للشراء.
68.34  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68.12 جنيه للشراء.
68.39 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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